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Haberler Ekonomi Sakarya Serdivan'da icradan satılık 3447 metrekare arsa

'da icradan satılık 3447 metrekare arsa

'nın ilçesinde bulunan 3447 büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

Sakarya Serdivan'da icradan satılık 3447 metrekare arsa

28.03.2021, 09:22

Mahkeme Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 3447 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. İlan üzerinde arsanın satış fiyatı olarak ise 3.102.885 TL belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 03.05.2021 11:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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