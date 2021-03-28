Sakarya Serdivan'da icradan satılık 3447 metrekare arsa

Mahkeme Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 3447 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. İlan üzerinde arsanın satış fiyatı olarak ise 3.102.885 TL belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 03.05.2021 11:30 belirlendi.