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Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu

202 personel alımı yapılacağını duyurdu

yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Adalet Bakanlığı (CTE) bünyesinde farklı branşlarda 202 sözleşmeli personel alınacak. 31 Mart 2021 resmi gazetede yer alan ilan detaylarına göre Adalet Bakanlığı CTE, 37 öğretmen alımı, 108 psikolog alımı, 48 sosyal çalışmacı, 5 fizyoterapist, 2 veteriner ve 2 inşaat mühendisi alacak.

Adalet Bakanlığı 202 personel alımı yapılacağını duyurdu

31.03.2021, 10:30

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere 202 personel alınacak. Adaylar, başvurularını 01 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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