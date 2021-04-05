Adli Tıp Kurumu 79 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 18 teknik hizmet personeli (kimyager), 24 laborant, 30 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 teknisyen ve 4 destek personeli (hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Adayların unvanlarına göre belirtilen nitelik ve özel şartları taşımaları ve 2020 yılı KPSS'de her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alan almış olmaları gerekiyor.

ADLİ TIP KURUMU PERSONEL ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 12 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp 22 Nisan Perşembe günü 17.00 itibarıyla sona erecek ve Adli Tıp Kurumu'nun " www.atk.gov.tr " internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen adayların öğrenim durumuna göre KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puanları esas alınarak en yüksekten başlayarak en düşük puana göre sıralanacak ve ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı kadar yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

İlan edilen tüm pozisyonlar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler'de bulunan merkez binasında yapılacak. Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumunun internet sitesinden yayımlanacak.