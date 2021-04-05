Başkanlığın Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı İlanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yazılım koordinatörü, kıdemli yazılımcı, uzman yazılımcı, yazılımcı, kıdemli bilişim ağları mimarı, bilişim ağları yöneticisi, bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, kıdemli bilişim sistemleri mimarı, kıdemli bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim sistemleri uzmanı, bilişim sistemleri programcısı, bilişim teknik destek uzmanı, uzman veri tabanı yöneticisi, veri tabanı yöneticisi pozisyonlarına 58 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi. İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...