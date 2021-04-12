‘Türkiye oyun kurucu ülke olacak’

Haftabaşı Sohbetleri'nin bu haftaki konuğu Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı.

Pandemi koşullarının ekonomiye yansımaları, Türkiye ve İzmir ekonomisinin geleceğine dair öngörülerini Yeni Asır'la paylaşan Saygılı, "Dünyanın yeni oyun kurucu ülkelerinden biri de Türkiye olacak" diyor.

● Pandemi sonrasında küresel piyasada Türkiye nasıl bir konumda olacak?

Doğru toparlanma stratejisi güden, bilançolarını güncelleyen, dijital dünyasını besleyen şirketler ve ülkeler 2021'de ciddi şekilde toparlanacak. 2021 itibariyle Türkiye de yeni dünya düzeni üzerinde oyun kuran ülke konumuna gelecektir.

Bilal Saygılı, Mert Alpdündar'ın sorularını yanıtladı.



GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ TÜRKİYE

● MÜSİAD salgın dönemine özel çalışmalar yaptı mı?

Ülkemizin güçlü olması için kim mücadele ediyorsa MÜSİ- AD olarak bizim paydaşımızdır.

Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin hedeflendiği, milli bir sanayinin amaçlandığı ekonomik bağımsızlığını ilan eden dinamik bir ülkenin varlığı için ortak aklın hakim olduğu bir ortam için var gücümüzle çalışıyoruz.

Pandemi döneminde MÜSİAD olarak destek isteyen her kesime koşarak yardıma koştuk.

● MÜSİAD İzmir Şubesi olarak Ege ve İzmir'in süreci nasıl geçirdiğini düşünüyorsunuz?

Devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirdik. İzmir ekonomisi de aynı şekilde yoluna devam etti. Üretim asla durmadı, fabrikalar tam kapasite ile çalışmaya devam etti. Sektörel bazda değerlendirmek gerekirse hizmet sektörü inişli çıkışlı günler geçiriyor.

Ancak inancımız o ki; ülke olarak, İzmir olarak hep birlikte bu zor günleri aşacağız.

● Dijital dönüşüm (online toplantı, dijital fuar) konusunda ne tür adımlar atacaksınız?

Ülkemizin üretim, ticaret, ihracat ve yatırımda önünü açacak, iş insanlarımızın dünyada işlerini geliştirmesine vesile olacak olan yeni dijitalleşmedir. Salgında, e-ticaret siteleri ve kargo şirketleri ekonominin taşıyıcı unsuru oldu. Pandemi sonrası ezber değişimine hazır olmalı ve yeni hedeflere odaklanmalıyız.



"İZMİR KABUĞUNU DEVLET YATIRIMLARI İLE KIRIYOR"



TÜRKİYE'NİN 2023 vizyonunda İzmir'in rolü ne olacak?

İZMİR'İN üretim potansiyelini arttırmak üzerine çalışmalar yapılması gerektiğini, katma değeri yüksek alanlarda üretime odaklanmaya ihtiyaç duyulduğunu gözlemliyoruz. Stratejik bir sektör haline gelen tarımın yeniden ele alınması, yatırım fırsatlarının iyileştirilmesi, inovasyon ve girişimciliğin desteklenmesi İzmir ekonomisini daha da büyütecektir. Son yıllarda İzmir'in devletimizin yatırımları ile atağa kalktığına, kabuğunu kırdığına ve gelecekte önemini daha da arttıracağına inanıyoruz.