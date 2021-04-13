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Haberler Ekonomi Skal İzmir Kulübü’nün başkanı Güney

’nün başkanı Güney

Skal İzmir Kulübü’nün başkanı Güney

13.4.2021

TURİZMCİ Güner Güney, Skal İzmir Kulübü'nün onbirinci başkanı oldu. Zengin turizm potansiyeline sahip İzmir'in tanıtımı, ülke turizminden aldığı payın artırılması için uğraş vereceklerini belirten Güney, "Hedefimiz Skal Dünya Kongresi'ni İzmir'imize getirmek" dedi.
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