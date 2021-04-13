TURİZMCİ Güner Güney, Skal İzmir Kulübü'nün onbirinci başkanı oldu. Zengin turizm potansiyeline sahip İzmir'in tanıtımı, ülke turizminden aldığı payın artırılması için uğraş vereceklerini belirten Güney, "Hedefimiz Skal Dünya Kongresi'ni İzmir'imize getirmek" dedi.
Skal İzmir Kulübü’nün başkanı Güney haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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