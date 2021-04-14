Yerli aşıda son aşamaya gelindi

Turkuvaz Medya Grubu ve yeni ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan, Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin üçüncüsü 'Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam' temasıyla dün gerçekleştirildi.

DENEYLER BAŞLIYOR

Online buluşmanın özel oturumuna katılan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, pandemi nedeniyle biyoteknolojiye yönelik çalışmalarını daha da hızlandırdıklarını ifade etti. Ahlatcı, "Geçen yıl şubat sonunda henüz ülkede vaka görülmemişken önleyici aşı ve tespit kiti çalışmalarını başlattık. PCR teknolojisini geliştirerek dünyanın en hızlı tanı kitini geliştirdik ve ürettik. Aşımız da tıpkı grafen gibi bir hayal ile başladı. Bir yılı bulan aşı geliştirme gayretinde önemli safhaya ulaştık. Küresel şirketler ile yakın zamanda başladığımız aşı geliştirme çalışmalarımız diğer aşılardan ayrılıyor" dedi.

Ahlatçı şunları söyledi: "Geleneksel ve modern aşı tiplerinden farklı olarak protein temelli bir aşı tasarladık. 2021 Mart ayı itibariyle üretimine başladığımız protein temelli intranazal aşımız için insan deneylerine çok yakında başlıyoruz. Sağlık Bakanlığı TÜSEB ile müşterek yürüttüğümüz aşımız ile alakalı olarak da yakın zamanda sevindirici haberler paylaşmayı umuyoruz."

YATAKLI TEDAVİ MERKEZİ

Webinarın ikinci özel oturumda söz alan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan da aynı zamanda ayakta psikolojik destek veren Yeşilay Danışma Merkezleri'nin yataklı tedavi modeli ile açılmaya başlayacağı müjdesini verdi.

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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FAZ3'E GEÇİYOR

ERCIYES Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, geçen yıl mart ayının sonlarında virüsü izole edip nisanda genetik haritasını çıkardıklarını hatırlatarak, aşı için hemen proje yaptıklarını ve 2020 Haziran'da TÜSEB'in desteğiyle birlikte preklinik çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı. Özdarendeli, Ekim 2020'de klinik öncesi çalışmaları bitirerek Kasım 2020'de faz1 çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Özdarendeli, "Ocak ortasında da faz1 çalışmaları sona erdi. Faz 2 çalışmalarının ilk dozlaması şubat itibariyle yapıldı ve geçen cuma itibariyle ikinci doza geçildi. Faz2 çalışmaları 250 gönüllü ile sürüyor. Mayısın ilk haftası gibi bu çalışmaların sonuçlarının ortaya çıkacağını ve faz3 aşamasına en kısa zamanda geçeceğimizi umuyorum" dedi.

ALERJİK HASTALIKLAR ARTTI

WEBINARIN üçüncü ve son özel oturumunda İsviçre Bilim Akademisi Senato Üyesi ve İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü Direktörü olan Zürih Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Ordinaryüs Profesör Cezmi Akdiş'in sunumu yer aldı. Akdiş, son 50-60 yılda dünyada hastalıkların karakter değiştirdiğini ve alerjik hastalıkların arttığını vurguladı. Akdiş, "Şu anda dünyada 2 milyardan fazla hasta var ve bu dünya nüfusunun yüzde 25'ini içeriyor. 2 milyar kişi epitel hücrelerinin bozulması ve zarar görmesi nedeniyle hastalandı" diye konuştu.

MERVE BİLKAY