Hibe kredi için son gün

Girişimcilik destekleriyle kimisi çocukluk hayali fabrikasını kurdu, kimisi koltuk değneklerine inat markasını yarattı. "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirilen Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında bu yıl 65 bin liraya kadar dağıtılacak hibe destekleri için başvurular bugün sona eriyor. Girişimcilerin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, yazılım gibi ihtiyaçları, tüm işletme, su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım giderleri de devlet tarafından karşılanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Daha fazla vatandaşımızın girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Biliyoruz ki; hayaller engelsizdir" diye konuştu.

2 BİN KİŞİ İŞİNİN PATRONU OLDU

HÜKÜMET, son 6 yılda 2 bin 300 engelli vatandaşın işini kurma projesi için 100 milyon liranın üzerinde hibe sağladı. Bakan Selçuk, 65 bin liralık hibe desteği başvurularının bugün sona ereceğini anımsatarak, proje başvurularının e-devlet üzerinden yapılabileceğini anımsattı. Engelli memur sayısı 10 katın üzerinde artarak 60 bine yaklaşırken, AK Parti iktidarı döneminde işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 420 bini geçti. Girişimci engellilere yönelik hibe desteği de 2 binin üzerinde vatandaşı işinin patronu yaptı.

■ HAZAL ATEŞ