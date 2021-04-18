Bursa Mudanya'da icradan satılık villa

Mahkeme Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan 471 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Verilen ilanda villanın şehir merkezine uzak konumda olduğu ve bölgesine ulaşımın motorlu taşıtlarla kolay bir şekilde yapıldığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 31.05.2021 11:00 belirlendi.