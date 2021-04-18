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Haberler Ekonomi Bursa Mudanya'da icradan satılık villa

'da icradan satılık villa

'nın ilçesinde bulunan 471 metrekare büyüklüğündeki tripleks villa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda vilanın satış fiyatı da belirtildi.

Bursa Mudanya'da icradan satılık villa

18.04.2021, 09:27

Mahkeme Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan 471 metrekare büyüklüğündeki villa için satış kararı verdi. Verilen ilanda villanın şehir merkezine uzak konumda olduğu ve bölgesine ulaşımın motorlu taşıtlarla kolay bir şekilde yapıldığı belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Villanın satış tarihi olarak 31.05.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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