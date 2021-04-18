CHP milletvekili Kesici de yalanı çökertti: ‘128 milyar dolar kaybolmaz’

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında, partisinin 'Kayıp Rezerv' yalanını çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" derken, Merkez Bankası kayıtlarını işaret etti. Kesici, "Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, görülür" dedi. CHP uzun süredir kamuoyunda, '128 milyar dolar nerede?' şeklinde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyor. Birçok isim 'kayıp rezerv söz konusu olamaz' diye açıklamalar yapsa da CHP algı operasyonunu ısrarla sürdürdü. Ancak, CHP'nin yalanını parti içindeki en etkili isimlerden olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tam anlamıyla çökertti.



"Kayıp rezerv' iddiasına çok net yanıt veren ve muhalefet yandaşı medyanın hiç beklemediği şekilde konuşan Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz" ifadelerini kullandı. Sunucunun ısrarla, '128 milyar dolar kayıp' dedirtmeye çalıştığı Kesici, "Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış, kaçtan satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" ifadelerini kullandı.57.Hükümetin Ekonomi Bakanı Masum Türker de SABAH TV'de yaptığı açıklamada, kayıp rezerv iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.