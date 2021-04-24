Akkuyu NGS, yerli şirketlere kapı açacak

TÜRKİYE'NİN ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde yer alan Türk şirketleri ile ülkede nükleer endüstrinin gelişimine katkı sağlanıyor. Akkuyu NGS inşaatının ana yüklenicisi Titan2 IC İçtaş İnşaat AŞ tarafından kurulan tedarikçi ofisi ile daha fazla yerli firmaya projede yer verilerek deneyim kazandırıldı. Meteksan Savunma Platform Simülatörleri Direktörü Göksenin Tümer, Titan2 IC İçtaş'ın kurduğu ve lokalizasyonu destekleyen birim sayesinde ihale süreçleriyle ilgili doğru bir bilgilendirme ve yönlendirme aldıklarını belirterek, Akkuyu NGS projesini stratejik gördüklerini belirtti. Tümer, Akkuyu NGS ile yerli şirketlere yeni kapılar açılacağını dile getirdi.