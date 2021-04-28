İESOB Başkanı Mutlu, kapatma kararını değerlendirirken esnafa yeni destekler istedi

17 Mayıs'a kadar tam kapanma uygulamasını değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Vaka ve kayıp sayısının artması bizi de endişelendiriyor. Bu nedenle önlemlere büyük özveri ile uyuyor, işimizi kaybetme pahasına toplum sağlığı için üzerimize düşen ödevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Ancak gelinen noktada özellikle esnaf kesimi için yeni nakdi desteklerin düşünülmesi veya, Mart sonunda biten kira ve gelir kaybı desteklerin sürdürülmesi gerekmektedir" dedi.

ÖDEMELER ERTELENMELİ

İESOB Başkanı Mutlu, "Bunun yanısıra yasaklı günlerde büyük marketlerde ve şubelerinde (alkollü içeceklerde olduğu gibi) temel ihtiyaç dışı ürünlerin satışı yasaklanmalı, bu günlerde açamayan üyelerimize karşı haksız rekabet son bulmalıdır. İşletmeler madem 17 gün kapalı olacak, o zaman bu sürece denk gelen çek-senet-elektrik- su-vergi gibi ödemelerin de faizsiz şekilde bir ay süreyle ertelenmesi uygun olacaktır. Çünkü bu süreçte işletme ticari faaliyet yapamayacak, gelir sağlayamayacaktır. Öte yandan önümüzdeki 17 gün Ramazan Bayramı'nı da kapsamaktadır. Bayram nedeniyle mal alan, yatırım yapan, borca giren işletmeler bulunmaktadır. Dolayısıyla çalışması zorunlu durdurulan işletmelerin ödemelerinin de ertelenmesi doğru olacaktır" görüşünü dile getirdi.

TOPARLANMA KREDİLERİNE İHTİYAÇ VAR

17 Mayıs'tan sonra salgının durumuna göre yeni stratejilerin geliştirileceğine işaret eden Mutlu, "Salgının hızı kesilse bile, üyelerimizin eski günlerine dönmesi çok zor olacaktır. Bu nedenle esnaf sanatkarların yeniden ayağa kalkabilmeleri için bir kaç yıl geri ödemesiz, uzun vadeli, düşük faizli Toparlanma Kredileri'ne ihtiyaç duyulmaktadır. Neredeyse işyeri kirasına yakın bedellere ulaşan katı atık faturalarına da kesin bir çözüm getirilmelidir" diye konuştu.

İşyeri uzun süredir kapalı olan küçük işletmelerin veya su tüketimi olmayan esnafın katı atık bedelinden muaf tutulması ya da sembolik bir ödeme yapması gerektiğini belirten Mutlu, esnaf kesimine yönelik taleplerini şöyle sıraladı: "Borçlar Kanunu'nda yapılan çalışmalarda, zorunlu olarak faaliyetleri durdurulan işletmelerin kapalı kaldıkları süre boyunca kira ödememesine, hiç olmazsa kiranın bir bölümünden vazgeçilmesine yönelik öneriler de bulunmaktadır. Kiralar nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar, gözlerden kaçsa da toplumda büyük sıkıntılar yaratmıştır. 40 yıldır aynı dükkanda çalışan esnaf bugün yıllardır uyum içinde olduğu mülk sahibiyle mahkemelik olmuş durumdadır. Düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi, bu konuda yaşanan ekonomik sıkıntıların sosyal bir soruna dönüşmesini de engelleyecektir."