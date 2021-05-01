Aydem, şirketleriyle en iyi işverenler listesinde

AYDEM Enerji, 8 grup şirketiyle "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer aldı. Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle bir ilke imza attı ve 8 grup şirketiyle Great Place to Work Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesine giren ilk firma oldu. Aydem Enerji İnsan Kaynakları Grup Direktörü Fatih İslamoğlu, salgın sürecinde, şartlara hızla uyum sağlayan, şeffaflığa önem veren, çalışanını merkeze alan şirketlerin ön plana çıktığını belirterek, "Listeye girmekten gurur duyuyoruz. Çatı şirketimiz Aydem Holding ve bünyesindeki Aydem Yenilenebilir Enerji, Aydem Perakende, Gediz Perakende, GDZ Enerji Yatırımları, Elsan, Tümaş, Yatağan olmak üzere 8 şirketimizle elde ettiğimiz bu başarı bizlere gelecek için büyük bir motivasyon sağlıyor" dedi.

İHSAN KARATAŞ