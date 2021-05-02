Turkcell ilk çeyrekte 705 bin yeni müşteri kazandı

TURKCELL, bu yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek çeyreklik müşteri kazanımına imza atarken, her yıl 1 milyon yeni abone hedefinin yüzde 70'ine ise sadece ilk 3 ayda ulaşmış oldu. Sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Ayrıca Turkcell'in 15 Nisan'daki genel kurulunda dönem karının yüzde 61'ine karşılık gelen 2,6 milyar TL tutarındaki temettünün üç eşit taksitte dağıtılması da onaylandı.

TURKCELL Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell olarak "Önce Müşterim" odağıyla bu yılın ilk çeyreğinde salgının zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergilediklerini belirterek, "Turkcell olarak odağımızda hep müşterilerimiz var.

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