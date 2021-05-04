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Haberler Ekonomi Tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 1.68 arttı

Tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 1.68 arttı

Tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 1.68 arttı

4.5.2021

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisanda aylık bazda yüzde 1.68 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon ise yüzde 17.14'e çıktı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada, enflasyonun Nisanda bu yılın zirvesini göreceğini, daha sonra gerilemeye başlayacağını ifade etmişti. Tüketici fiyatları bazında Nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 24.91 ile domateste yaşanırken en çok ucuzlayan ürün yüzde 24.71 ile patlıcan oldu.

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