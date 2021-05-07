10 bin liralık ete Dubai’den müşteri

İzmir Torbalı'da bir kasap dükkanında satılan sığır eti, fiyatıyla dikkat çekiyor. Kilosu bin 200 dolar (yaklaşık 10 bin TL) olan et için yurtiçi ve yurtdışından birçok talep geliyor. Kasap Bedirhan Günbey, etleri 40 ila 60 gün kaya tuzunda bekletip özel baharatlarla marine ettiklerini belirterek, "Etlerimiz bir buçuk dakikada pişip yemeye hazır hale geliyor" dedi. Ayrancılar'da kasaplık yapan Mehmet ve oğlu Bedirhan Günbey'in dükkanında Japon ırkı 'wagyu' cinsi sığırından elde edilen 'kobe' etinin kilosu bin 200 dolardan satılıyor. Alınan embriyolar sayesinde Türkiye'de de yetiştirilebilen bu sığırın eti, birçok meşakkatli işlemden geçiriliyor.

BİR BUÇUK DAKİKADA HAZIR

Kasap Günbey, "Burada etlerimizi kaya tuzunda 40 ila 60 gün dinlendiriyoruz. Amaç etin pişirme seviyesini en aza indirmek. Kendimize özel 15 çeşit baharatımızla etlerimizi dövüyoruz. Daha sonra tereyağına bandırıp kaya tuzuna sürtüyoruz. Etlerimizi güzelce marine edip lezzetimize lezzet katıyoruz. Etlerimiz kızgın döküm tavada iki yanı da bir buçuk dakika pişirilerek yemeye hazır hale geliyor" dedi.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

160 liradan bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Günbey, "160 liralık etimizden alanlar bile daha önce hiçbir yerde böyle et yemediklerini söylüyor. Bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor fakat bu eti alanlar da çok iyi geri dönüş yapıyor. Sosyal medya sayesinde Dubai'den, Katar'dan gelen müşterilerimiz var. Bilmeyenlere de tadına baktırarak etin lezzetini gösteriyoruz" diye konuştu.