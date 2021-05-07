Demir fiyatları tavan yaptı

Pandemi süreci demir fiyatlarını da vurdu. Küresel salgının başlamasından önce 2 bin 800 liraya kadar düşen demir fiyatları 5 bin 800 sınırına dayandı. Demire talebin artmasıyla fiyatların tırmanışa geçtiğini belirten MMMT Demir firması yöneticisi Muzaffer Küçükdoğan, bu ay sonunda demirin tonunun 7 bin liraya kadar çıkması bekleniyor" dedi. Küçükdoğan, inşaat yatırımı için demir alan müteahhitlerin fiyatlar karşısında şok yaşadığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde demir fiyatlarının 7 bin lira duvarına çıkması bekleniyor. O yüzden de talep arttı. Bu yüzden hurda fiyatları da artınca, demir fiyatları fırladı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL