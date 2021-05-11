Altın üretiminde bu yıl da rekor bekleniyor

TÜRKİYE, salgına rağmen geçen seneki 42 tonluk altın üretiminin ardından bu yıl da yeni bir rekora koşuyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de toplam 118 adet altın ve altınlı kompleks maden ruhsatı bulunduğunu belirterek, "Ülkemizde 1 milyar 221 milyon ton altın, 875 milyon ton altın+gümüş, 368 milyon ton gümüş görünür rezervi bulunuyor. Yeni altın madeni projeleriyle üretimi 100 tona çıkaracağız. Altın ve altın içeren kompleks maden ruhsatlarından 298.6 milyon lira devlet hakkı alındı" dedi.

6 MİLYAR $'LIK YATIRIM

Türkiye'de altın madenciliğine yerli ve yabancılar 6 milyar dolarlık yatırım yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, altın ve altınlı kompleks maden ruhsatlı işletmelerde 9 bin 500 personelin istihdam edildiğini belirterek, Türkiye'nin 2019'da 24 ruhsattan 39 ton, geçen yıl da Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini anımsattı. Bakan Dönmez, geçen yıl altın üretimi ile ekonomiye sağlanan katkının 2.4 milyar dolar olduğunu, bu yıl bunun üzerine çıkılacağını belirterek, hedefin yurtiçindeki talebin en az yarısını yerli kaynaktan karşılamak olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, altın madeni işletmeciliğinde, yerinde siyanür liçi uygulanan maden ruhsat alanı bulunmadığının altını çizdi. Son yirmi yılda Türkiye'de üretilen altın miktarı 380 tonu geçti.

BAKANLIK YASA HAZIRLIYOR

EKONOMİ reformu kapsamında altının da aralarında yer aldığı kıymetli madenler piyasası, rafineriler, kuyumcular, ayar evlerini de kapsayacak şekilde tüm aktörleriyle yeniden düzenleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yılsonuna kadar yaşama geçirilecek yasal düzenlemeyle kıymetli madenlerin ithalatı sonrası kaydedilen aşamalar daha şeffaf ve izlenebilir hale getirilecek. Türkiye 150-200 ton altın ithal ediyor. Bu rakamın yarısını üretmesi durumunda 12.5 milyar dolar ülkede kalacak.

■ HAZAL ATEŞ