Sanayideki işgücü artışı umut veriyor

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (EBSO) Ender Yorgancılar pandemi sürecinde üretimin ve bu temelde sanayinin ne denli önemli olduğunun ortaya çıktığını belirterek "Bu zorlu süreçte gördük ki, üretmek, özellikle de zaruri ihtiyaçlarımızda yerli üretim kapasitemizi artırmak, dışa olan bağımlılığımızı minimum seviyeye indirmek zorundayız. Ancak, henüz bir planlamayla yürüdüğümüz söylenemez. Çok güçlü özel sektörümüz özellikle sanayide çok başarılı bir sınav verdi" dedi.

YÜZDE 22'Sİ SEKTÖRDE

"Komşudan tedarik" anlayışının pandemi ile birlikte zorunluluğa dönüştüğünü hatırlatan Başkan Yorgancılar "Bu durum yakın coğrafyamızda üreticilerimize, ihracatçılarımıza olan ilgiyi de artırdı. Zira, sanayi üretim endeksindeki artışlar, PMI endeksinin 50 barajının üstünde seyrediyor olması, işgücü artışına sanayinin damgasını vurması, her türlü kısıta rağmen, ihracatın sınırlı da olsa artıyor olması en sağlam kanıtlardır. Bir önceki aya göre işgücü sayısı en yüksek artan sektör sanayidir. Sanayi ile 480 bin kişi işgücüne eklenmiştir. Bu ülkemiz adına umut veren bir gelişmedir" dedi. Yorgancılar "Güçlü sanayi altyapımız ile gençlerimizi iş ve aş sahibi yapmalıyız ki, ülkelerine hizmet etme fırsatını onlara verelim. Yeniden umut aşılayalım ki, yeşererek ülkemizi büyütsünler. İstihdam edilenlerin yüzde 22'sinin sanayide olduğunu düşündüğümüzde, Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması nefes aldırdı" diye konuştu.

DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

Kalıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunun kaçınılmaz olduğunu belirten Başkan Yorgancılar sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanayicilerimizin karşı karşıya kaldığı, hammadde, navlun, konteyner, işgücü ve ek vergilerle katlanan maliyet artışları Üretici Fiyat Endeksi'nde artışın yüzde 35 seviyelerine çıkmasında çok net gözlenmektedir. Oysa ki, bizim teknolojik seviyemizi yükseltecek, dijital dönüşümü sağlayacak maliyetler ile yeniden yapılanmayı konuşmamız gerekiyor. Pandemi sonrası sanayinin de dönüşümü kaçınılmazdır."