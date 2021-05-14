Elektrikte yeşil sertifika sistemi başlıyor

Vadeli elektrik piyasası ve yeşil sertifika sistemi 1 Haziran'da başlıyor.

Vadeli elektrik piyasası 1 Haziran'da hayata geçecek. Sistem katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaret hacmine ilişkin elektrik harcama miktarını belirleme imkanını sunuyor.

Alışveris merkezleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek. Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak.

EPDK Başkanı Yılmaz, sistemle fiyat belirsizliğinden kaynaklanan risklerin ortadan kalkacağını vurguladı, "Piyasanın öngörülebilirliğini artıracağız" dedi.

"İHRACATÇILARIMIZIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK"

Yeşil Sertifika Sistemi de 1 Haziran'da devreye girecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz sistemle ihracatçıların yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabileceklerini söyledi.

"Sistem AB'nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek."

Sistemle yenilenebilir enerjiye yatırımın da daha cazip hale geleceğinin altını çizdi.