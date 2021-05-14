Sokaklarda yetişti şimdi 10 milyonluk iş yapıyor

Kars'ın Susuz ilçesinden yıllar önce İzmir'e göç eden 9 çocuklu bir ailede büyüyen ve 40 yıldan bu yana geri dönüşüm sektörünün içinde yer alan Mehmet Özmüş (50), çekirdekten başladığı kağıt toplayıcılığı işinde yükselerek bugün kentin en büyük geri dönüşüm tesislerinden birinin patronu olmayı başardı.



KAĞITTAN İYİ KAZANDIK

Aylık 10 milyon lira ciro yapan, 200 çalışanı ve 3 bine yakın kurumsal müşterisi ile geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren Özmüş, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) meclis üyeliği ve Çevre Komisyon Başkanlığı görevini yürütüyor. "Dünyaya bir daha gelsem yine geri dönüşüm işi ile uğraşırım" diyen Özmüş, büyük oğlunun çevre mühendisi olmasını çok istediğini ancak mimar olduğunu dile getirdi. Özmüş, "Küçük oğlum ise benimle çalışıyor.

Şimdilerde işimin patronu da olsam aracımla giderken çöp konteynerinin yanında bir kağıt görsem, durur alırım gocunmam" dedi.

Özmüşler Atık Yönetimi ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özmüş, henüz 10 yaşındayken babası Medet Özmüş ile birlikte kağıt, plastik ve alüminyum gibi para eden malzemeleri toplayıp ayrıştırdıklarını anlattı.

Özmüş, o dönem özellikle kağıttan çok iyi gelir elde ettiklerini, bu malzemeleri de SEKA Dalaman İşletmesi'ne götürüp sattıklarını ifade etti.



16 YAŞINDA ŞİRKET KURDU

Babasını 13 yaşında kaybettiğini ifade eden Özmüş, biriktirdiği paralarla ilk şirketini kurduğunda da henüz 16 yaşında olduğunu söyledi. Karabağlar Köstence Köprüsü'nün yanı başında 100 metrekarelik ilk işyerinde teneke, karton, kağıt gibi atık maddeleri ayrıştırıp fabrikaya sattıklarını belirten Özmüş, "Erken yaşta şirket sahibi oldum. Sağolsun kardeşlerim Gazanfer ve Muzaffer Özmüş hep yanımdaydı, ortaktık. Sonrasında ayrıldık ama hepimiz baba mesleğini devam ettirdik.

Düşünün o dönem kağıt toplayan biri şimdi Ticaret Odası'nda sektör temsilcisi. Bu anlamda mütevazi olmayacağım.

Çünkü şimdiki gençler üniversite bitiriyor, 'Ben ne yapacağım?' diyor" diye konuştu.



Mehmet Özmüş, Gaziemir Sarnıç'taki sahibi olduğu dev geri dönüşüm tesisinde Metin Burmalı'nın sorularını yanıtladı.



AVRUPA'DAN ÖNDEYİZ

2006'da çıkan yönetmelikle sektörde bir takım düzenlemeler yapıldığını kaydeden Özmüş, "Bir takım lisans ve belgeler almamız veya tesislerde çevre mühendisi çalıştırmamız istendi.

Çoğu arkadaşımız işi bıraktı ama sektör nitelik kazandı" dedi. Özmüş, "Dünyanın neresine giderseniz gidin sokakta toplayıcılar var. ABD'nin en modern şehirlerinde bile insanlar geçimlerini buradan sağlıyor. Türkiye geri dönüşümde hiçbir zaman Avrupa'nın gerisinde kalmadı. Hatta bence Avrupa'daki çoğu ülkeden daha iyi. Mesela kağıtta övünebiliriz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de geri dönüşümden yıllık 6 milyon ton kağıt üretildiğine dikkat çeken Özmüş, "Çin'den sonra en büyük kağıt üreten ülkeyiz. Şu an Avrupa'nın kağıdını üretip tekrar Avrupa'ya satıyoruz.

Artık ağaçtan kağıt üretilmiyor. Tekrar geri dönüşümden yani toplamayla üretiliyor" diye konuştu.



SOKAK TOPLAYICILARI ÜLKENİN KAHRAMANLARI

"BANA göre sokak toplayıcıları bu ülkenin kahramanlarıdır" diyen Özmüş, "Geri dönüştürülebilecek malzeme toprak altına gidecekken, bizim, belediyelerin yapamadığını sokak toplayıcıları yapıyor.

Bizde geri dönüştürülen kağıdın en az yüzde 40'ını sokak toplayıcıları topluyor" dedi. Sokak toplayıcıları hakkında bazı vatandaşların kafasında 'Hırsızlık yapıyorlar' gibi yanlış bir algı oluştuğunu anlatan Özmüş, "Eğer bir insan onuru şerefi için, ekmek parasını kazanmak için kafasını çöp bidonunun içine sokuyorsa hırsızlık yapma şansı yok" dedi.