  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Rusya Tur Operatörleri Birliği: Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye’nin haziranda açılmasını bekliyor

: Rus turistler sabırsızlıkla ’nin haziranda açılmasını bekliyor

(ATOR) Başkanı Lomidze, ile uçuşların tekrar başlamasına yönelik takvimin ay sonunda belirlenebileceğini belirterek, “Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye’nin haziranda açılmasını bekliyor.” dedi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği: Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye’nin haziranda açılmasını bekliyor

18.05.2021, 18:58

Lomidze, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk heyetinin dün Moskova'da gerçekleştirdiği temasların ardından değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamaların kaldırılması için istişarelerin sürdüğünü anlatan Lomidze, "Bildiğimiz kadarıyla Rus heyetin Türkiye'deki durumu yerinde görmek için yapacağı ziyaretin tarihi bu hafta belli olacak." diye konuştu.

Uçuşların tekrar normale dönmesi için takvimin bu ay belli olabileceğine işaret eden Lomidze, "Şu anda tahmin yapamayız. Ancak mayıs sonu gibi turistik uçuşların ne zaman başlayacağına yönelik bir takvim konusunda daha elle tutulur bilgilere sahip olabiliriz. Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye'nin haziranda açılmasını bekliyor." ifadelerini kullandı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran'da sınırlandırma kararı alındığını açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün Moskova'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hava trafiğinin tekrar açılmasıyla ilgili taleplerinin Rusya tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Sadece yerinde gözlemleyip nihai kararı vermek için biraz süre istediler." ifadesini kullanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rusya Tur Operatörleri Birliği: Rus turistler sabırsızlıkla Türkiye’nin haziranda açılmasını bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.