Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, başvurular şahsen yapılacak olup, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
İlana başvurular; 18 Mayıs 2021 tarihinde başlamış olup, 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
İnönü Üniversitesi 94 sözleşmeli personel alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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