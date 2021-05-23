Adana karpuzu üreticisini sevindirdi

TADI, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca geçen yıl coğrafi işaret tescil belgesi verilen Adana karpuzunun, Karataş ilçesindeki tarlalarda hasadı sürüyor. Akdeniz ile Akyatan Lagünü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için çiftçiler yoğun mesai yapıyor. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Şu anki karpuz fiyatlarından çiftçimiz memnun. Tarlada 3-3,5 lira civarında satılıyor. Çiftçimizin maliyetini kurtarıp, kâr da bırakıyor. Bu sene 745 bin ton civarında da rekolte bekliyoruz" dedi.

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