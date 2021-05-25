Ege iş dünyasından fırsata olumlu not

ÖĞRENCİ kredisinden, vergi borcuna ve krediye kadar milyonlarca vatandaşın 200 milyarlık borcunun yeniden yapılandırılmasını sağlayacak fırsat paketi, bu hafta Meclis'te görüşülecek. Hükümetin peş peşe açıkladığı destek müjdeleri esnaf ve iş dünyasında da büyük sevinçle karşılandı. İzmir'deki iş dünyası temsilcileri ile oda ve dernek başkanları yasal adımın esnafa, sanayiciye ve vergi mükelleflerine ciddi destek sağlayacağını vurguladı.

● İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Yeni yasa teklifi son derece olumlu. Salgında özellikle esnaf büyük zorluklar yaşadı. Birikmiş faizlerin silinmesi, borçların en uygun şartlarda yeniden yapılandırılması gibi adımlar işletmelerin ve esnafın pandemi sonrasına daha umutlu başlaması adına da olumlu bir hamle olacaktır.

● MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı: Borçların yeniden yapılandırılması kanun teklifi pandemi sürecinde birçok sıkıntıyı göğüslemek durumunda kalan milyonlarca vatandaşımıza nefes aldıracak, rahatlatacaktır. Borcu olanlara bu dönemde en güzel haberdir.

● Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: Hükümetin aldığı bu kararın pandemi döneminde gerçekten esnafımıza, sanayicimize ve vatandaşımıza ciddi anlamda bir destek olacağına inanıyorum. Hükümetin bu süreçte yanımızda olduğunu bilmek güzel. Hükümetin bu hamlesini yerinde buluyorum.

● İzmir Halıcılar Odası Başkanı Naci Ölçen: Bu son derece kıymetli esnaf, sanatkar ve tüccarlar için. Yapılandırmanın herhangi bir faiz alınmadan yapılması çok daha isabetli olur. Mümkünse 3 ay ötelemeli şekilde başlarsa da çok daha güzel olur.

● İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan: Devlet pandemiden sonraki dönemde SGK ve vergi borçlarını durdurma ya da 2021'in 6'ncı ayından sonraki borçları silme kararı alırsa çok daha makbule geçer.

● Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkan Yardımcısı ve Destinasyon İzmir Başkanı Bülent Tercan: Şimdi yeni bir destek dalgası daha geliyor. Ardı ardına yapılan hibe ve destekler önem taşıyor. Hükümetin herkese dokunan bu kararlarını destekliyorum.

METİN BURMALI