Venezuela’dan 1 gram dahi peynir gelmedi

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin basında yer alan bazı sorular olduğuna dikkati çekerek, "Kamuoyunu bilgilendirelim, 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.

2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.