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Haberler Ekonomi Venezuela’dan 1 gram dahi peynir gelmedi

’dan 1 gram dahi peynir gelmedi

Venezuela’dan 1 gram dahi peynir gelmedi

26.5.2021

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'dan peynir ithalatına ilişkin basında yer alan bazı sorular olduğuna dikkati çekerek, "Kamuoyunu bilgilendirelim, 2020 yılında Venezuela'dan Türkiye'ye 1 gram dahi peynir ithal edilmemiştir.
2021 yılında ise bugüne kadar gerçekleşmiş peynir ithalatı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

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