Prim borcu nedeniyle sigorta süresi dondurulanlara emeklilik fırsatı geldi

MECLİS'TE görüşülen yasa teklifiyle prim borcu nedeniyle sigorta süresi dondurulan Bağ-Kur'lulara müjdeli haber geldi. Bağ- Kur'lu vatandaşlar dondurulan sürelere ait prim borçlarını yeni yapılandırma kapsamında ödeyerek emekli olabilecek. Yapılandırma kanunu kapsamında bu haktan muhtarlar, bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar yararlanabilecek. Yasa çıktıktan sonra yapılandırma başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Hesaplanan tutarı Ekim ayı içinde ödeyenlerin daha önce dondurulan sigortalılık süreleri ihya (canlandırma) edilecek.

KOLAYLIK GETİRİLİYOR

DEVLETE olan borçlara yeniden yapılandırma fırsatı sunan 15 maddelik yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Yasa kapsamında Bağ- Kur'lulara da kolaylık getiriliyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra başvuruda bulunanlar, hesaplanan tutarı Ekim ayı içinde ödeyenlerin daha önce dondurulmuş olan sigortalılık süreleri ihya edilecek. Emeklilik için diğer koşulları tamamlamış olup prim gününü tamamlamayı bekleyenler, ihya sayesinde emekli olabilecek. Borcun tamamını Ekim'de ödemeyenlerin ihya başvurusu ise geçersiz sayılacak. Düzenlemeden yararlanarak sigortalılık süresini ihya edenler mevcut borcun sadece üçte birini ödeyecek. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.

3'TE BİRİ ÖDENECEK

PRİM tutarının tebliğ edilmesinin ardından tutarın yatırılmasıyla sigortalılık aktif olacak. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabiliyor. Hangi yıl olursa olsun geçmişte dondurulan sigortalılık süresinin her günü için bu yıl en az 41.14 lira prim yatırılacak. Nisan sonu itibariyle borçlarını yasanın yürürlüğe gireceği tarihten itibaren dört ay içinde yapılandırmayan, ödemeyenlerin sigortalılığı durdurulacak.

TRAFİK CEZASINDA YÜZDE 25 İNDİRİM

NİSAN ayından önceki döneme ilişkin ödenmediği için katlanan veya EDS yoluyla kesilip geç bildirildiği için yükselen trafik cezalarını yapılandırmak isteyenlere peşin ödemede yüzde 25 indirim yapılacak. Mevcut durumda da kesilen trafik cezası 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 indirim yapılıyor.

SAĞLIK HİZMETİ DE ALACAKLAR

BAĞ-KUR borcu olanlar, ilk taksitlerini ödedikten sonra cari aylarda 60 günden fazla prim borçlarının olmaması durumunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gittiklerinde provizyon alabilecekler.

HAZAL ATEŞ