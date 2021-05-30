Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran’da

MAYIS ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını aktardı. Bilgin, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." dedi.

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