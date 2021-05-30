  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran’da

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran’da

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran’da

30.5.2021

MAYIS ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneklerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını aktardı. Bilgin, "Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak." dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 4 Haziran’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.