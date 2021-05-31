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Haberler Ekonomi Kripto paraya yasal düzenleme

Kripto paraya yasal düzenleme

Kripto paraya yasal düzenleme

31.5.2021

HAZİNe ve Maliye Bakanlığı hem Türkiye hem de dünyada milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto paraya ilişkin yasal düzenlemeyi şekillendirdi. Bakanlık, Türkiye'de 3 milyon yatırımcıya ulaşan, kullanımı hızla artan kripto paraların alım satımında vergi alınmasını da kapsayan düzenlemeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşacak.

LİSANS ŞARTI ARANACAK
GELİR İdaresi'nce yürütülen çalışmayla kripto varlıkla ilgili platformlarda sermaye şartı aranacak ve vergilendirmeye gidilecek. Türkiye'de ilk defa faaliyet gösterecek şirketler için asgari sermaye ve lisan şartı getirilecek. Bu şirketler için teknik yeterlilik, kurumlarda çalışanlarda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansı şartı aranacak. BDDK finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizmasını oluşturacak.

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