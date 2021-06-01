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Haberler Ekonomi Perakende Günleri’21 için geri sayım başladı

’21 için geri sayım başladı

Perakende Günleri’21 için geri sayım başladı

1.6.2021

PERAKENDE sektörünün en verimli buluşma platformu olarak tüm sektörü bir araya getiren Perakende Günleri, pandemi nedeniyle verilen aradan sonra sektörün ilk fiziksel etkinliği için geri sayıma başladı. Bu sene 20. yılı da kutlanacak olan Perakende Günleri'21, 2-3 Haziran tarihlerinde başarılı televizyoncu ve sunucu Oylum Talu'nun sunuculuğunda Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Perakende Günleri'21'in bu sene ana teması 'Dijital Dünya' olarak belirlendi.
Etkinlikte 40 farklı oturumda yabancı ve yerli 50'den fazla profesyonel isim katılımcılara deneyimlerini aktaracak.-

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