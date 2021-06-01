Yüzde 7 ile 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti

Pandeminin etkili olduğu 2020'de, hükümetin destekleri ve kamu bankalarının finansman olanaklarını kullandırmasıyla dünyada büyüme başarısı gösteren üç ülkeden biri olan Türkiye, 2021'e de hızlı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ile, 6.2-6.7 olan piyasa beklentilerinin üstünde büyüdü. Sanayi, ihracat ve yatırımın katkısıyla sağlanan sağlıklı büyüme kompozisyonu, önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri de güçlendirdi.



REVİZE EDİLECEK

Türkiye ayrıca 2018'in ilk çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını yakaladı. Türkiye'nin milli geliri TL bazında 5 trilyon 360 milyar TL, dolar bazında ise 728.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2020 sonunda 8 bin 599 dolar olan kişi başı gelir, ilk çeyrekte 8 bin 736 dolara çıktı. Güney Kore, geçici verilere göre birinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Fransa yüzde 1,5, ABD yüzde 0,4 ve Kanada yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Türkiye Çin ve Tayvan'dan sonra dünyada en fazla büyüyen üçüncü ülke olurken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke oldu.

İlk çeyrekte Çin yüzde 18.3, Tayvan yüzde 8.2 büyüdü.

OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla daralan ülke yüzde 6.1 ile Birleşik Krallık oldu. Almanya ve Meksika ekonomileri yüzde 3.1 küçüldü. Güçlü büyüme yıl sonuna ilişkin tahminlere yukarı yönlü revizyon kapısını araladı.



MEMNUNİYET VERİCİ CUMHURBAŞKANI

Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, dünyanın en gelişmiş 20 ülkesi arasında ikinci sırada yer aldığını belirtti. İş dünyası yüzde 7'lik büyümeyi memnuniyet verici olarak değerlendirirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek", Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi" görüşünü dile getirdi.



KRİZ ŞAKŞAKÇILARI YİNE ÜZÜLECEK

TÜRKİYE'NİN ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirveye çıkması İzmir iş dünyasında da olumlu yankılanırken, yılın tamamına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

● MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı "Beklediğimiz büyüme oranı, sevindirici ve mutluluk verici" dedi. Türkiye'nin 2021'e güçlü başlamasının önemine dikkat çeken Saygılı, "Beklentilerin üzerindeki yüzde 7'lik büyümenin önemi büyük. Bu sonuç sanayiciler için doping etkisi yaptı. Bu oranı bekliyorduk. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi durmak yok büyüyeme devam" dedi.

● İzmir'in önde gelen firmalarından Sandalyeci A.Ş'nin Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Başterzi de Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek büyümesinin reel sektöre ve piyasalara moral aşıladığını ifade etti.

● Yeni Asır Yazarı Faruk Erdem, "Tüm dünyayı etkileyen salgına rağmen 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olan Türkiye ekonomisi, alınan tedbirler ve sağlanan destekler sayesinde içeride ve dışarıda yapılan saldırılar, kaos oluşturarak kriz şakşakçılığı ile iktidar devşirmek isteyenlere inat beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüyerek tüm dünyadan pozitif ayrıştı" dedi. Erdem şöyle devam etti: "Ekonomimize yapılan saldırılara, kriz algısı oluşturarak 'battık bittik' yaygarası kopartanlara rağmen Türkiye sağlam üretim altyapısı, dinamik iç pazarı, coğrafi konumu ve yetişmiş eleman gücü ile salgının tüm dünyaya yaptığı olumsuz etkiyi en az hasarla atlatmaya devam ediyor. Türkiye salgının ilk başından itibaren aldığı tedbirlerle iktisadi faaliyetini durdurmadan bu süreci yönetti. Kaos heveslileri umduğunu bulamadı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL