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Haberler Ekonomi Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!

bugün hesaplarda!

Son dakika haberi... Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri bugün hesaplarda!

04.06.2021, 10:42

31 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerini 4 Haziran'da hesaplara yatırıyoruz" demişti.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, "Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatırılacak" açıklamasını yaptı.

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