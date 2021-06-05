  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mobilya sektörü ihracat sınırlamasından memnun

Mobilya sektörü ihracat sınırlamasından memnun

Mobilya sektörü ihracat sınırlamasından memnun

5.6.2021

YERLİ mobilya üreticilerinin, hammadde temininde güçlük çektikleri gerekçesiyle, bazı ürünlerin ihracatına sınırlama getirilmesi yönündeki talepleri karşılık buldu. Ticaret Bakanlığı, yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm'yi geçen ağaçları, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil etti. Mobilya sektörü, Resmi Gazete'de dün yayımlanan 'sınırlama' kararı ile nefes aldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mobilya sektörü ihracat sınırlamasından memnun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.