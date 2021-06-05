Mobilya sektörü ihracat sınırlamasından memnun

YERLİ mobilya üreticilerinin, hammadde temininde güçlük çektikleri gerekçesiyle, bazı ürünlerin ihracatına sınırlama getirilmesi yönündeki talepleri karşılık buldu. Ticaret Bakanlığı, yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm'yi geçen ağaçları, 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil etti. Mobilya sektörü, Resmi Gazete'de dün yayımlanan 'sınırlama' kararı ile nefes aldı.

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