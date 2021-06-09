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Haberler Ekonomi 100 milyar dolarlık ticaret hedefi var

100 milyar dolarlık ticaret hedefi var

100 milyar dolarlık ticaret hedefi var

9.6.2021

EGE Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) online olarak düzenlediği toplantıyla, Amerikan Türk Ticaret ve Sanayi Odası (ATCCI) ile Amerika'da iş kurma ve büyütme konusunda yardımcı olmak üzere faaliyette bulunan Global Trade &Communication tanıtıldı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, etkinlikte iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşma hedefinin bulunduğunu söyledi. İhracata sınırlama maliyeti düşürecek
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