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Haberler Ekonomi Dünya savaşan İHA’larımızı konuşacak

Dünya savaşan ’larımızı konuşacak

Dünya savaşan İHA’larımızı konuşacak

10.6.2021

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Verimlilik Fuarı'nda, Türkiye'nin savaşan insansız hava aracı (İHA) teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, "Biz piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak." dedi.
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