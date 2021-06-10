Dünya savaşan İHA’larımızı konuşacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Verimlilik Fuarı'nda, Türkiye'nin savaşan insansız hava aracı (İHA) teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden biri olduğunu belirterek, "Biz piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35'leri değil Türkiye'nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak." dedi.

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