İzmirli Sandalyeci, Minsk Fuarı’ndaki tek Türk firması

FURNİTURE & Interior 2021 26. Uluslararası İhtisas Fuarı Belarus Minsk'de başladı. Mobilya ve iç tasarım, genç odası, oturma odası, banyo, ahşap, yatak odası, yemek odası, bahçe, dış mekan, mutfak, büro, otel ve restoran ile ihtisas ürünü mobilyaların sergilendiği fuardaki tek Türk firmasının İzmirli Sandalyeci şirketi olduğu öğrenildi. Sandalyeci şirketinin Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Başterzi, "Yüze yakın ülkenin katıldığı bu fuarda Türkiye'yi temsil ediyoruz. Fuara katılan tek Türk ve İzmir firması olmamız bizim için gurur verici" diye konuştu. Yeni Asır'a bilgi veren Başterzi, "Uluslararası bu fuarda hem ülkemizi hem İzmir'i tanıtmak son derece önemli. Bu fuar sektörel olarak Avrupa ve diğer ülkelere açılmamıza katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

■ FATİH ŞENDİL