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Haberler Ekonomi Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika: faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi... merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, "Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

17.06.2021, 14:01 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021, 14:06

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini değiştirmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

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