Mahkeme Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan 480 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Arsa üzerinde tek katlı ahşap kerpiç ev bulunduğu ilanda ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 07.04.2021 14:00 belirlendi.
Çorum'da icradan satılık arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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