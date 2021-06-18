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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı : Asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı , "Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız. Kararlı duruşumuz ve uygulanan politikalar, enflasyonda yukarı yönlü beklentilerin de kırılmasında rol oynayacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız

18.06.2021, 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021, 12:10

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programında konuştu.

Bakan Elvan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyan her kesimin yanında olacağız. Gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız, kimsenin şüphesi olmasın.

Enflasyon nitelikli büyümenin önündeki en büyük engeldir. Yüksek enflasyonda, sanayici önünü göremez, uzun vadede yatırım yapmaya cesaret edemez.

Enflasyonla mücadele tüm politikalarımızı tam ortasında yer alıyor. Enflasyonda daha önce de yaptığımız gibi yine bir başarı hikayesi yazacağız.

Bunu sizinle yapacağız. Sizlerin de sabrınıza ve desteğinize ihtiyacımız var.

9,5 milyon vatandaşa 55 milyar TL'lik destek verildi. Tüm politikaların merkezinde enflasyon ile mücadele var.

Salgının bıraktığı hasarı atlatmak zaman alacak. Üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için adımlar attık.

Mesleki eğitim merkezlerini gençlerimizi için daha cazip kılacağız.

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