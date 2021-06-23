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Haberler Ekonomi EGİAD’da ‘Derin’ teknoloji

EGİAD’da ‘Derin’ teknoloji

EGİAD’da ‘Derin’ teknoloji

23.6.2021

İZMİR'DE Ege Teknopark yürütücülüğünde Ege Üniversitesi, EBİLTEM ve EGİAD ortaklığındaki 6,5 milyon Euro bütçeli "D-TECH4ENTDeep Technology Incubator for Entrepreneurs" projesi, EGİAD üyelerine tanıtıldı. EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Tekno- Girişimciler ekonomik büyümeyi artıran kilit güç. Bu oluşumun içinde yer almayı çok önemsiyoruz" dedi.
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