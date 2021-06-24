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Haberler Ekonomi Bakan Pakdemirli, serginin açılışını yapacak

Bakan Pakdemirli, serginin açılışını yapacak

Bakan Pakdemirli, serginin açılışını yapacak

24.6.2021

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, Manisa Geleneksel Sanatlar Derneği ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği'nce düzenlenen hüsn-i hat ve tezhip sergisini bugün 14.00'te Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açacak. Külliye'de 100 eser sergilenecek. MÜSİAD İzmir Başkanı ve Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi Derneği Başkanı Bilal Saygılı, tüm vatandaşları açılacak sergiye davet etti.
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