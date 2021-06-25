İzmir- Cenevre uçuşları başlıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, 2021 yazında Türkiye- Avrupa uçuş ağını genişletmeye devam ederken bu kapsamda haziran sonu itibarıyla Antalya ve İzmir'den İsviçre'nin Cenevre kentine direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.

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