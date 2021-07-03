‘Fortune 500 Türkiye’nin zirvesine EPIAS yerlesti

FORTUNE Dergisi Yayın Yönetmeni Şule Laleli, "Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), uzun yıllardır Fortune 500 Türkiye'nin bir numarası olan TÜPRAŞ'ı geçerek, zirvenin yeni sahibi oldu. 2020 yılında net satış gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 20,3 artırarak 105,8 milyar liraya çıkaran EPİAŞ, açık ara Fortune Türkiye 500 sıralamasının birincisi oldu." dedi. TÜPRAŞ, ikinciliğe gerilerken, 2020 yılında net satış gelirini bir önceki yıla göre yüzde 38 artırarak 55,5 milyar liraya çıkaran BİM, Türkiye'nin en büyük üçüncü şirketi olmayı başardı. Listede yer alan şirketlerin net satışları bir önceki yıla göre yüzde 6,3 artarak 1 trilyon 939 milyar TL'ye yükseldi.