"Pandemiye rağmen yatırımdan vazgeçmedik"

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, şirketlerinin Pınarbaşı'ndaki showroom'unun açılışı için geldiği İzmir'de Yeni Asır'a konuştu. Sürmeli, "Korona virüs pandemisine rağmen, yatırımlarımızdan vazgeçmedik. Kütahya Porselen'in genlerinde "asla", "ama", "kriz" kelimelerine hiçbir zaman yer yok. Çalışmaya, üretmeye, yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

GELECEĞE YÖN VERİYOR

- Pandemi süreci sektörü ve yatırımlarınızı nasıl etkiledi? Tüm dünya olarak zorlu bir süreçten geçtik. Ancak Kütahya Porselen'in genlerinde "asla", "ama", "kriz" kelimelerine hiç bir zaman yer yok. Tüm tedbirlerimizi alarak, çalışmaya, üretmeye, yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte de insan işgücü, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon merkezlerine yatırım yaptık. Sadece porselen üretmiyor her anlamda istihdam yaratmaya ve bu alanları güçlendirmeye çalışıyoruz.

- Showroom yatırımlarınız hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Geçtiğimiz yıldan itibaren showroom yatırımlarımızı hızlandırdık ve Türkiye'nin en büyük porselen showroom'larını hayata geçirdik. Antalya, Ankara, İstanbul'un ardından İzmir Pınarbaşı'ndaki showroom açılışımızı 1 Temmuz'da gerçekleştirdik.

- Kütahya Porselen, İzmir Pınarbaşı'ndaki yeni mağazasında nasıl bir konsept sunuyor? Ürün tasarımında olduğu gibi yeni mağazacılık tasarımıyla da porselen sektörünün geleceğine yön vermeyi hedefliyoruz. 3 bin 500 metrekarelik alana sahip mağazada ateşe dayanıklı porselen tencerelerden çatal-bıçak takımlarına, özel tasarımlardan hediyeliklere kadar binlerce özel ürün satışa sunulacak. Diğer bir yandan da sektörde bir ilk olarak son tüketicilerin yanı sıra ihracata ve Horeca iş alanındaki müşterilere de hizmet vereceğiz. NG Mutfak Sanatları Akademisi" ile de gastronomi öğrencilerinin kariyer yolculuklarına yön verecek çalışmalara imza atacağız.

YENİ KOLEKSİYONUMUZ

- Yeni koleksiyonlarınızda ne tür tasarımlar yer alacak? Ürün gamımızda hem fonksiyonel çözümler yaratan tasarımlar ve hem de ödüllü ürünler yer alıyor. Son olarak iF Design Award'ta 2 ödüle layık görüldük. Yüzde 100 geri dönüştürülmüş porselen koleksiyonu Hypnose ve gülün taç yapraklarından tasarlanan Rosa koleksiyonları ile ödül aldık. Tasarımlarımızla hem sofra kültürüne değer katmayı hem çevresel farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Yeni nesil koleksiyonlarımızın arkasında başarılı bir Kütahya Porselen ekibi var. Bunun yanında ulusal ve uluslararası tasarımcılarla iş birliği yaparak fark yaratan tasarımları sofralarla buluşturmaya devam ediyoruz. Tasarım dünyasına yön veren isimlerden Karim Rashid ile yaratıcı bir iş birliği sonucu ortaya çıkardığımız en yeni koleksiyonumuzu yakın bir zamanda tanıtacağız.

İZMİR'E 'NG MUTFAK SANATLARI AKADEMİSİ' GELİYOR

- Showroom ile buluşmalara da ev sahipliği yapacaksınız... Bu etkinlik ve eğitimler hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?

İZMİR showroomumuz 1500 metrekare alana ve 2000 metrekare depo alanına sahip. Biz burada ve diğer yeni hizmete açtığımız showroomlarımızda sadece yeni nesil koleksiyonlarımızı tanıtmayacağız, özel deneyimler de sunacağız ve düzenli olarak gastronomi buluşmaları düzenleyeceğiz. Horeca sektörünün önde gelen şeflerini ağırlayarak gastronomi buluşmalarına ev sahipliği yapacağız. İş ortaklarımız müşterilerini showroomlarımızda ağırlayarak daha verimli görüşmeler yapacaklar. En önemlisi de eğitim salonlarımız olacak ve 'NG Mutfak Sanatları Akademisi' adı altında gastronomi öğrencilerimize çeşitli eğitimler verilecek. YouTube, sosyal medya ve pazarlama materyalleri için çekimlerin yapılacağı mutfak ve stüdyonun da yer aldığı showroom'da öğrencilere yönelik eğitimler de düzenlenecek. "NG Mutfak Sanatları Akademisi" adı altındaki 55 kişilik seminer ve eğitim salonunda gastronomi öğrencilerine eğitimler verilerek kariyerini bu alanda planlayan gençlerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulacak.

ŞENOL KANTÜRK