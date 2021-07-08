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Haberler Ekonomi Tekirdağ'da icradan satılık tarla

'da icradan satılık tarla

'ın ilçesindeki 1.281,71 metrekare tarla mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı da belirtildi.

Tekirdağ'da icradan satılık tarla

08.07.2021, 09:59

Mahkeme Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan meyvelik tarlayı satışa çıkardı. Tarlanın asfalt yola 150-200 metre, köy yerleşim alanına 600-700 metre mesafede olduğu ilana ayrıca belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 26.08.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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