Mahkeme Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan meyvelik tarlayı satışa çıkardı. Tarlanın asfalt yola 150-200 metre, köy yerleşim alanına 600-700 metre mesafede olduğu ilana ayrıca belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 26.08.2021 14:00 belirlendi.
Tekirdağ'da icradan satılık tarla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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