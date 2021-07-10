Folkart Çeşme’de anahtarlar verildi

FOLKART, bugüne kadar inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknoloji ve çevreci yaşam alanlarına bir yenisini daha ekledi. Firma, Çeşme'deki 6'ncı projesini bölgenin en güzel yerlerinden biri konumundaki Boyalık'ta tamamladı. 160 milyon liralık yatırım değerine sahip Folkart Boyalık Çeşme'de 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerinde 66 süit yer alıyor. Modern çizgilerin hakim olduğu Folkart Boyalık, Mimar Durmuş Dilekçi'nin imzasını taşıyor. Proje, 11 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edildi. Toplam 18 bin 387 metrekarelik inşaat alanının 4 bin 600 metrekaresi peyzaj alanı şeklinde planlandı. Açık havuz, çocuk havuzu, kapalı havuz, sauna, fitness, pilates odası, yoga odası, kafe alanı, açık dinlenme terasları, ortak peyzaj alanları ile dikkat çeken bir proje oldu. Kapalı otoparkı da, projenin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Mesut Sancak

İZMİR'E ÖZEL 15'İNCİ PROJE

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'de tamamladıkları 15'inci projenin anahtarlarını teslim etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. İzmir'in Akdeniz ve Ege'deki öneminin yanı sıra doğal güzelliklerine de dikkat çeken Mesut Sancak, dünyanın en güzel tatil bölgelerinden Çeşme'nin otoyol ile İstanbul'a 4 saat mesafede yer aldığını aktardı.