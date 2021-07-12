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Haberler Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 200 öğrenci alınacak!

'ne 200 öğrenci alınacak!

'nın 'de yayımlanan ilanına göre, 'nın muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla 'ne 200 erkek öğrenci alacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne 200 öğrenci alınacak!

12.07.2021, 10:55

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 200 erkek öğrenci alacak. İlan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Jandarma Genel Komutanlığı'nın muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne öğrenci alınacak. 2021 yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğrenci Başvuru Kılavuzu da yayımlandı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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