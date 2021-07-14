  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Mersin’de 6 ayda 1.5 milyar dolarlık ticaret

’de 6 ayda 1.5 milyar dolarlık ticaret

Mersin’de 6 ayda 1.5 milyar dolarlık ticaret

14.7.2021

MERSİN Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 6 ayındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret ve lojistikte 115'i yabancı, 296'sı yerli 411 firmanın faaliyet gösterdiği MSB'de geçen yılın ilk 6 ayında 1.1 milyar dolar olan ticaret hacmi bu yıl 1.5 milyar dolara yükseldi. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, özel rıhtımı bulunan tek bölge olduklarını, Mersin Uluslararası Limanı'na komşu olmalarının deniz yoluyla ürün sevkiyatını kolaylaştırdığını söyledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mersin’de 6 ayda 1.5 milyar dolarlık ticaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.