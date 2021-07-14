Mersin’de 6 ayda 1.5 milyar dolarlık ticaret

MERSİN Serbest Bölgesi'nin yılın ilk 6 ayındaki ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 36 artarak 1.5 milyar dolara ulaştı. Dış ticaret ve lojistikte 115'i yabancı, 296'sı yerli 411 firmanın faaliyet gösterdiği MSB'de geçen yılın ilk 6 ayında 1.1 milyar dolar olan ticaret hacmi bu yıl 1.5 milyar dolara yükseldi. Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi (MESBAŞ) Genel Müdürü Edvar Mum, özel rıhtımı bulunan tek bölge olduklarını, Mersin Uluslararası Limanı'na komşu olmalarının deniz yoluyla ürün sevkiyatını kolaylaştırdığını söyledi.

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