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Haberler Ekonomi Sultandağı kirazının fiyatı yüz güldürdü

kirazının fiyatı yüz güldürdü

Sultandağı kirazının fiyatı yüz güldürdü

14.7.2021

AFYON Sultandağı'nda yetiştirilen ve 'Türk kirazı' diye bilinen Napolyon cinsi kirazda fiyatlar üreticiyi sevindirdi. Kalitesi ve tadıyla tercih edilen Sultandağı kirazı, dünyanın birçok noktasına gönderiliyor. Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, 41 bin dekarda kiraz üretiminin olduğunu söyleyerek, "Aşırı yağışa rağmen il genelinde fiyatlar iyi. Şu anda hasada başlandı. Bu yıl üretimin 35 bin ton, rekoltenin ise 30 bin ton olmasını bekliyoruz. Sultandağı kirazı, rekoltesi ve fiyatıyla yüz güldürüyor" dedi.
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