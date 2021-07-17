Dodurga karpuzunda hasat zamanı

DENİZLİ Acıpayam'ın Dodurga mahallesinde üretilen karpuzun ilk hasadı yapıldı. Çekirdeklerinin azlığıyla bilenen 'Dodurga Karpuz'unda hasat Ekim'e kadar sürecek. 100 dönümlük alanda karpuz ve kavun üretimi yapan 57 yaşındaki Aydın Salan, ilk hasatta karpuzu kilogramı 1 liradan sattıklarını, bu yıl karpuz tarlasından 700 tona yakın ürün almayı hedeflediklerini söyledi. Karpuzu Denizli merkez, Ankara, İstanbul, İzmir, Burdur gibi illere de gönderdiklerini belirten Salan, "Tonunu bin liradan toptan satıyoruz" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP